Посольство РФ в США напомнило сенатору Ли о документах для получения визы

Посольство России в США напомнило американскому сенатору от штата Юта Майку Ли, что для получения российской визы необходимо предоставить ряд документов. Их перечень содержится на сайте диппредставительства.

"Мы не комментируем процесс выдачи виз. Поскольку сенатор Майк Ли поднял этот вопрос, хотели бы пояснить: одной заполненной анкеты, как это сделал Майк Ли, недостаточно. Он должен предоставить все необходимые документы", - написали российские дипломаты на странице посольства в Twitter.

Напомним, что ранее американские конгрессмены сообщили о намерении направиться в Россию в делегации Конгресса США. Кроме Ли, который в настоящий момент занимается оформлением документов, в состав делегации должны были входить и сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые уже заявили, что им отказали в выдаче въездных виз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ сообщила, что Джонсон и Мерфи находятся в стоп-листе, о чем им хорошо известно.