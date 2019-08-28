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28.08.2019 20:14
Рубрика: Власть

Посольство РФ в США напомнило сенатору Ли о документах для получения визы

Текст: Сергей Новиков

Посольство России в США напомнило американскому сенатору от штата Юта Майку Ли, что для получения российской визы необходимо предоставить ряд документов. Их перечень содержится на сайте диппредставительства.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Мы не комментируем процесс выдачи виз. Поскольку сенатор Майк Ли поднял этот вопрос, хотели бы пояснить: одной заполненной анкеты, как это сделал Майк Ли, недостаточно. Он должен предоставить все необходимые документы", - написали российские дипломаты на странице посольства в Twitter.

Напомним, что ранее американские конгрессмены сообщили о намерении направиться в Россию в делегации Конгресса США. Кроме Ли, который в настоящий момент занимается оформлением документов, в состав делегации должны были входить и сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые уже заявили, что им отказали в выдаче въездных виз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ сообщила, что Джонсон и Мерфи находятся в стоп-листе, о чем им хорошо известно.

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