Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от 18 миллионов евро помощи, которые страны G7 предложили выделить на борьбу с пожарами в Амазонии, до тех пор, пока его французский коллега Эмманюэль Макрон не принесет официальные извинения.

"Он назвал меня лжецом. Прежде чем мы примем что-либо от Франции, он должен отказаться от своих слов, и тогда мы поговорим", - заявил Болсонару. Речь идет о заявлении Макрона, который обвинил бразильского лидера в несоблюдении обязательств по охране окружающей среды. Кроме того, Болсонару крайне негативно воспринял слова президента Пятой республики, выразившего надежду, что в южноамериканской стране скоро будет такой глава государства, который станет "вести себя на высоте своих обязанностей" и оправдает уважение, которое сам Макрон испытывает к бразильскому народу. По мнению главы Бразилии, это заявление выглядит как призыв к свержению законной власти. И наконец, Болсонару считает вмешательством во внутренние дела страны предложение Франции рассматривать происходящее в регионе реки Амазонки как международную проблему (на саммите G7 Макрон говорил о возможности придать "международный статус" тропическим лесам региона на случай, если "суверенное государство предпримет меры, противоречащие интересам всей планеты").

Впрочем, после встречи с губернаторами девяти штатов, затронутых пожарами, среди которых было только два его однопартийца, президент Бразилии несколько смягчил риторику: "Мы ничего не имеем против G7, у нас есть претензии к президенту одной из стран "семерки", мы не знаем, каковы его намерения". По словам его пресс-секретаря Болсонару, Бразилия готова принять финансовую помощь от организаций и государств, но при одном условии: страна сможет распоряжаться выделенными средствами по своему усмотрению.