Как украсят Москву ко Дню города

Ко Дню города в столице установят более 2,8 тысяч праздничных конструкций и элементов оформления, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

- В вечернее и ночное время заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1100 поздравительных плакатов, - рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Оформят не только традиционные площадки столицы, но и новые благоустроенные территории в административных округах. Будут украшены транспортные узлы, аэропорты и вокзалы, городские и народные парки, зоны особого городского и общественного значения, фестивальные площадки и другие места массовых гуляний.

Так, на Лубянской площади расположится стилизованная стела из медиаэкранов, на которых будут транслироваться виды Москвы, а также поздравления москвичей. На других городских территориях разместятся конструкции с живыми цветами, арки, интерактивно-познавательные конструкции, селфи-зоны, различные скамейки и качели.

Напомним, что главной темой Дня города станет 80-летие ВДНХ. Поэтому в программу оформления будет включена входная группа ВДНХ, которую планируется оформить масштабным флаговым комплексом. Так же флагами украсят городские мосты - Крымский, Новоарбатский, Б. Каменный, Б. Устьинский, Б. Краснохолмский, Бородинский, мост Победы на Ленинградском шоссе и другие. Центральные и окружные территории украсят более 400 флаговых конструкций.

Стилистическое оформление составит серия оригинальных, созданных на основе разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 гг. орнаментов для Первой Московской ситценабивной фабрики.

Петр Бирюков отметил, что красочные видеоролики москвичи и гости столицы смогут увидеть на цифровых билбордах, на фасадах "домов-книжек", медиафасадах зданий на улице Арбат и медиафасаде здания Центрального телеграфа.