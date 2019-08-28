В субботу и воскресенье закроется наземный участок Филевской линии метро. Поезда не будут ходить между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Такие технологические окна вводят на "голубой" ветке уже не впервые, чтобы ускорить ход капремонта, начатого еще в 2016 году. Сейчас работы уже почти завершены.

Капремонта на "голубой" ветке не было с момента ее открытия в 1958 году. "Тем не менее Филевская линия снова стала современной и надежной, - сказал, осмотрев ее, мэр Москвы Сергей Собянин. - Можно сказать, что линия спасена. Это ее новое рождение".

Станции не только получили современный облик, но теперь и лучше адаптированы к московскому климату. К примеру, энергоэффективные стеклопакеты в вестибюлях позволяют сохранять прохладу в жару, а в холода лучше удерживают тепло. Но главное новшество - инфракрасные излучатели. Они помогают избежать обледенения открытых станций, создавая замкнутый тепловой контур, пассажирам комфортнее ждать поезда . От снега и дождя защищают навесы, их площадь выросла на 10 процентов. Пропускная способность повысилась на 45 процентов за счет большего числа дверей в вестибюлях. Важн и то, что две станции на открытом участке - это будущие пересадки на МЦД-1, который запустят этой осенью. "Пересадки на МЦД будут организованы на станциях "Фили" и "Кунцевская". Со станции "Фили" переход по принципу "сухие ноги" сделать, к сожалению, не получится. Но когда уберут рынок, то время в пути сократится в три раза, - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кстати

На время ограничений для пассажиров организуют два компенсационных автобусных маршрута. Маршрут КМ1 будет курсировать между станциями "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская" и "Кутузовская", а КМ2 обеспечит связь между "Багратионовской" и "Фили".