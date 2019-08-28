Новости

Суд арестовал полицейских из Анапы, принудивших к сексу юную спортсменку 21:41
Тарасов выиграл дело у "Локомотива" 21:40
В интернет просочился тизер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" 21:32
"Драйверская" Lada Granta будет представлена в восьми цветах 21:30
МИД: Россия вскоре переведет остающиеся взносы в Совет Европы 21:13
Вышел трейлер продолжения "Молодого папы" - с Малковичем и Лоу 20:50
СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами Range Rover в Москве 20:37
Вышел финальный русский трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом 20:35
Гондурас откроет посольство в Иерусалиме 20:33
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму 20:28
Посольство РФ в США напомнило сенатору Ли о документах для получения визы 20:14
В днях оперы в Нарве примут участие и петербуржцы 20:04
В Москве старые указатели метро выставят на аукцион 19:53
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года 19:28
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35 19:12
Россия и Беларусь заключили контракты на ремонт и сервис ЗРК 19:07
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки 19:06
"Урал" вернется к выпуску "бескапотника" с кабиной от Iveco 19:06
Папуасы в Индонезии требуют независимости, шесть человек убиты 18:45
Вышел трейлер мультсериала "Первобытный" от создателя "Самурая Джека" 18:45
Врач рассказала, как предупредить осенние заболевания 18:39
Под Курском самолет приземлился на поле из-за ЧП 18:32
В Дагестане более пяти тысяч человек остались без газа 18:22
США подтвердили, что повышают с осени пошлины на китайские товары 18:22
МИД: Слова Макрона о диалоге с РФ - "разворот в сторону здравого смысла" 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
28.08.2019 22:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Снова "окно"

На выходные закроют на ремонт часть Филевской линии метро
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 192(7950)
В субботу и воскресенье закроется наземный участок Филевской линии метро. Поезда не будут ходить между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Такие технологические окна вводят на "голубой" ветке уже не впервые, чтобы ускорить ход капремонта, начатого еще в 2016 году. Сейчас работы уже почти завершены.

Капремонта на "голубой" ветке не было с момента ее открытия в 1958 году. "Тем не менее Филевская линия снова стала современной и надежной, - сказал, осмотрев ее, мэр Москвы Сергей Собянин. - Можно сказать, что линия спасена. Это ее новое рождение".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин: Пересадка с метро на МЦД и обратно будет бесплатной

Станции не только получили современный облик, но теперь и лучше адаптированы к московскому климату. К примеру, энергоэффективные стеклопакеты в вестибюлях позволяют сохранять прохладу в жару, а в холода лучше удерживают тепло. Но главное новшество - инфракрасные излучатели. Они помогают избежать обледенения открытых станций, создавая замкнутый тепловой контур, пассажирам комфортнее ждать поезда . От снега и дождя защищают навесы, их площадь выросла на 10 процентов. Пропускная способность повысилась на 45 процентов за счет большего числа дверей в вестибюлях. Важн и то, что две станции на открытом участке - это будущие пересадки на МЦД-1, который запустят этой осенью. "Пересадки на МЦД будут организованы на станциях "Фили" и "Кунцевская". Со станции "Фили" переход по принципу "сухие ноги" сделать, к сожалению, не получится. Но когда уберут рынок, то время в пути сократится в три раза, - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кстати

На время ограничений для пассажиров организуют два компенсационных автобусных маршрута. Маршрут КМ1 будет курсировать между станциями "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская" и "Кутузовская", а КМ2 обеспечит связь между "Багратионовской" и "Фили".

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки
МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019