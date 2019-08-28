Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму

В московском регионе осень будет теплой с небольшим количеством дождей. Такой прогноз сделали специалисты центра "Фобос".

Согласно распространенной методике расчета погоды, долгосрочным прогнозом погоды является прогноз на неделю, что касается прогноза более чем на две декады - месяц - это уже вероятностный расчет погоды, который может или оправдаться, или нет. Как и специалисты Гидрометцентра России, которые пообещали "РГ", что начало осени будет теплым, специалисты центра погоды "Фобос" также предположили, что в первую неделю сентября дневные значения выше +20 градусов.

По словам метеоролога "Фобос" Евгения Тишковца, которое приводит РИА Новости, в целом сентябрь ожидается теплее обычного, с небольшим количеством осадков. В октябре метеоролог предположил дождливую, но теплую середину. А в ноябре предположил, что климатическая зима придет не с 10 ноября, а позднее на две недели.

Коснувшись зимы, метеоролог отметил, что декабрь будет теплым, кроме последней декады. Сбудется ли такой прогноз, или расчеты окажутся не слишком успешными, покажет время.

Вероятностный прогноз на полгода вперед специалисты Гидрометцентра России сделают лишь в сентябре, а в ближайшую субботу все те, кто придет на Поклонную гору в Москве, смогут задать свой вопрос самому популярному метеорологу России - Роману Вильфанду. В специальном шатре он будет рассказывать, и не только прессе, о том, почему июль в Москве был холодным, почему американские метеорологи назвали месяц самым жарким за всю историю метеонаблюдений, как меняется на планете климат и прочее.