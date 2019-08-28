Новости

В интернет просочился тизер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" 21:32
"Драйверская" Lada Granta будет представлена в восьми цветах 21:30
МИД: Россия вскоре переведет остающиеся взносы в Совет Европы 21:13
Вышел трейлер продолжения "Молодого папы" - с Малковичем и Лоу 20:50
СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами Range Rover в Москве 20:37
Вышел финальный русский трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом 20:35
Гондурас откроет посольство в Иерусалиме 20:33
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму 20:28
Посольство РФ в США напомнило сенатору Ли о документах для получения визы 20:14
В днях оперы в Нарве примут участие и петербуржцы 20:04
В Москве старые указатели метро выставят на аукцион 19:53
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года 19:28
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35 19:12
Россия и Беларусь заключили контракты на ремонт и сервис ЗРК 19:07
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки 19:06
"Урал" вернется к выпуску "бескапотника" с кабиной от Iveco 19:06
Папуасы в Индонезии требуют независимости, шесть человек убиты 18:45
Вышел трейлер мультсериала "Первобытный" от создателя "Самурая Джека" 18:45
Врач рассказала, как предупредить осенние заболевания 18:39
Под Курском самолет приземлился на поле из-за ЧП 18:32
В Дагестане более пяти тысяч человек остались без газа 18:22
США подтвердили, что повышают с осени пошлины на китайские товары 18:22
МИД: Слова Макрона о диалоге с РФ - "разворот в сторону здравого смысла" 18:20
Открыта гигантская планета, не похожая ни на одну другую 18:10
Правительство Беларуси утвердило программу безопасности полетов 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
28.08.2019 20:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму

Текст: Ирина Огилько
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В московском регионе осень будет теплой с небольшим количеством дождей. Такой прогноз сделали специалисты центра "Фобос".

Согласно распространенной методике расчета погоды, долгосрочным прогнозом погоды является прогноз на неделю, что касается прогноза более чем на две декады - месяц - это уже вероятностный расчет погоды, который может или оправдаться, или нет. Как и специалисты Гидрометцентра России, которые пообещали "РГ", что начало осени будет теплым, специалисты центра погоды "Фобос" также предположили, что в первую неделю сентября дневные значения выше +20 градусов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России

По словам метеоролога "Фобос" Евгения Тишковца, которое приводит РИА Новости, в целом сентябрь ожидается теплее обычного, с небольшим количеством осадков. В октябре метеоролог предположил дождливую, но теплую середину. А в ноябре предположил, что климатическая зима придет не с 10 ноября, а позднее на две недели.

Коснувшись зимы, метеоролог отметил, что декабрь будет теплым, кроме последней декады. Сбудется ли такой прогноз, или расчеты окажутся не слишком успешными, покажет время.

Вероятностный прогноз на полгода вперед специалисты Гидрометцентра России сделают лишь в сентябре, а в ближайшую субботу все те, кто придет на Поклонную гору в Москве, смогут задать свой вопрос самому популярному метеорологу России - Роману Вильфанду. В специальном шатре он будет рассказывать, и не только прессе, о том, почему июль в Москве был холодным, почему американские метеорологи назвали месяц самым жарким за всю историю метеонаблюдений, как меняется на планете климат и прочее.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки
МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019