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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Охота на звук

Слишком шумные мотоциклы ждет штрафстоянка
Текст: Антон Валагин
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
В Брянске ГИБДД отправила на штрафстоянку сразу 48 байков. Мотоциклистов останавливали за езду без прав или в нетрезвом виде, а также за слишком громкий звук, издаваемый их байками. Громовые раскаты ночных гонок не только раздражают жителей, но и нарушают сразу несколько законов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На первый взгляд Вячеслав на "Ямахе" с раскосыми фарами, остановленный у "Шара" - так в Брянске называют памятник ликвидаторам чернобыльской аварии на улице Дуки, - производил впечатление вполне законопослушного байкера. Трезв, документы в порядке, одет в защитный костюм с налокотниками и мотоботы, на голове шлем. Но рокот его мотоцикла вызвал у инспекторов подозрения - даже на холостых оборотах байк угрожающе клекотал. С поворотом ручки газа клекот превращался в оглушительный рев, эхом отдававшийся в стенах соседних домов.

Фото: Пресс-служба Honda.
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Автоинспектор ГИБДД Денис Мачихин извлек шумомер. Поднес его к урчащему на холостых оборотах двигателю мотоцикла, и на табло заторопились цифры: 72 децибела, 75, 83. Для справки: 80 децибел относятся к уровню "очень громко", такой шум стоит, например, на стадионе во время футбольного матча.

"Вроде тихо мотоцикл работает, - удивился корреспондент "РГ". "Так по правилам мы измеряем вплотную к мотору, - пояснил автоинспектор.

Вячеслав пригорюнился. Но страхи его были напрасны - по нормативу допустимый для мотоциклов шум ограничен 96 децибелами (это как шум проходящего рядом товарного поезда). "В норме", - сказал полицейский. Байкер выдохнул. Ему вернули документы, посмотрели в глаза и с фирменным дэпээсовским "Повнимательнее!" - отпустили. Улицу Дуки в этот вечер автоинспекторы выбрали из-за просторного заездного кармана - там можно обследовать мотоциклистов, не создавая помех дорожному движению. В городе с полдюжины таких точек, проверки проводятся попеременно в разных местах. "Ранее байкеры собирались по вечерам у одного из ДК, но по просьбе жителей там повесили запрещающие знаки. Теперь мотоциклисты переместились к одному из торговых центров, там большая парковка и жилые дома далеко", - рассказал автоинспектор.

Фото: lrnc.cc
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Следующему байкеру - Сергею - повезло меньше. Его "Хонда" грохотала, как пустая железная бочка, а причина шума была видна невооруженным взглядом - самодельный глушитель-прямоток. "Самовольное внесение изменений в конструкцию транспортного средства, часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ", - вынес "приговор" автоинспектор. Байкер спорить не стал и загнал мотоцикл на дежуривший рядом эвакуатор.

В ходе операции "Мото" к административной ответственности в Брянске привлечены 629 мотоциклистов. Самые частые нарушения: езда после лишения прав (111 протоколов) и без прав вообще (52 случая).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск
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