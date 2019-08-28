Участок "голубой" ветки метро в Москве закроют на выходные

Поезда между станциями "Киевская" и Кунцевская" Филевской линии метро не будут ходить 31 августа и 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Движение поездов остановят в связи с реконструкцией наземного участка линии. Для удобства пассажиров будут пущены компенсационные автобусные маршруты КМ, которые будут ходить с 5 утра до 2 часов ночи с остановкам у закрытых станций.

В обычном режиме метрополитен на Филевской линии заработает в понедельник, 2 сентября, в 5:30 утра.

Кстати, станция "Киевская" Филевской линии будет открыта, пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую ветки метро. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.