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28.08.2019 22:52
Рубрика: Дороги

Крошка-дорожка

В регионе тестируют новый тип асфальтобетона
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 192 (7950)
Федеральное казенное учреждение "Центравтомагистраль" начало укладку экспериментального дорожного покрытия с асфальтовой крошкой. Повезло подмосковному городскому округу Ликино-Дулево - именно на его территории проходит эксперимент, для которого выделен участок дороги А-108 (Московское большое кольцо).
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

В оба слоя асфальтобетонного покрытия добавляется асфальтовая крошка. Лабораторные испытания показали: старый раскрошенный асфальт, добавленный в свежую асфальтобетонную смесь, делает дорожный ремонт дешевле при тех же качественных характеристиках. И задача проводимого в Орехово-Зуеве эксперимента - подтвердить это на практике.

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В пресс-службе "Центравтомагистрали" "РГ" уточнили: в верхний слой асфальта крошку в нашей стране еще не добавляли, хотя за рубежом такая практика применяется повсеместно.

"Используя до 20% старого материала, можно получить покрытие с таким же качеством, как если бы использовалась чистая асфальтобетонная смесь, - считает президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей Николай Быстров. - Это даст экономический эффект: за те же деньги можно будет сделать больший объем ремонта на подмосковных дорогах". Есть и экологический аспект. Снятый при ремонте старый асфальт нужно куда-то девать, а это всегда головная боль - вариантов его повторного использования не так много, а утилизация считается экологически небезопасной.

Асфальтовая крошка делает ремонт дешевле

Однако не все эксперты смотрят на эксперимент оптимистично. "Экономия будет присутствовать однозначно, а вот с сохранением качества - вопрос", - говорит депутат городского округа Красногорск Роман Володин. Он много лет занимается производством бетона и считает, что в данном случае европейские технологии в пример брать не стоит. В Европе более мягкие зимы, там за сезон не бывает столько переходов через ноль, пагубно влияющих на состояние дорожного полотна. И столько перегруженных машин, разбивающих дороги, - тоже.