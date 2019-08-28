В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35. Об этом в среду заявил генеральный директор самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который работает в подмосковном городе Жуковском.

Он также добавил, что в ближайшее время будет подписан контракт с министерством обороны РФ на поставку новейших машин. А вот первый контракт уже подписан в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" на шесть машин.

"РГ" уже рассказывала о том, что на авиасалоне представили и экспортный образец истребителя МиГ-35. Измененная геометрия планера, а также обновленная система бортового радиолокационного оборудования стали особенностями новой версии. Истребитель оснащен комплексом оптико-электронной разведки, оптико-локационной станцией для поиска, сопровождения пространства, как воздушного, так наземного и надводного.

Что касается подписания контракта на МАКС-2019, то гендиректор Илья Тарасенко добавил, что в корпорации надеются на поставку нескольких десятков истребителей.