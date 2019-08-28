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28.08.2019,  
19:12
Текст:  Светлана Цыганкова

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35. Об этом в среду заявил генеральный директор самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который работает в подмосковном городе Жуковском.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Он также добавил, что в ближайшее время будет подписан контракт с министерством обороны РФ на поставку новейших машин. А вот первый контракт уже подписан в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" на шесть машин.

"РГ" уже рассказывала о том, что на авиасалоне представили и экспортный образец истребителя МиГ-35. Измененная геометрия планера, а также обновленная система бортового радиолокационного оборудования стали особенностями новой версии. Истребитель оснащен комплексом оптико-электронной разведки, оптико-локационной станцией для поиска, сопровождения пространства, как воздушного, так наземного и надводного.

Что касается подписания контракта на МАКС-2019, то гендиректор Илья Тарасенко добавил, что в корпорации надеются на поставку нескольких десятков истребителей.

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