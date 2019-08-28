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28.08.2019 17:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти добились отмены судебного решения в отношении митинга 31 августа

Текст: Анна Полтавцева

Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции о признании незаконным отказа городских властей в проведении акции в центре столицы 31 августа. Об этом сообщает агенство "Интерфакс".

В решении Московского городского суда говорится: постановление Тверского суда Москвы от 26 августа отменить. Принять по делу новое решение: в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. Таким образом, апелляционная жалоба, с которой обратились в Мосгорсуд власти Москвы, полностью удовлетворена.

В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля

Напомним, речь идет об иске членов незарегистрированной Либертарианской партии России, которые подали иск на мэрию Москвы, требуя признать ее отказ о проведении акции 31 августа незаконным. И сначала Тверской суд столицы частично удовлетворил его, признав решение столичных властей незаконным и обязав их подобрать альтернативную площадку.

После этого мэрия обратилась с апелляционной жалобой в Мосгорсуд.

В частности, городской департамент региональной безопасности просил Мосгорсуд отменить постановление Тверского суда и полностью отказать членам ЛПР в удовлетворении иска.

По мнению ответчика, при вынесении решения об отказе в согласовании акции законодательство нарушено не было, а суд первой инстанции вышел за пределы заявленных требований истца, которые просили не о предоставлении альтернативой площадки для мероприятия, а настаивали на конкретном маршруте.

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