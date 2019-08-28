Летний театральный фестиваль "Раменье-опера" прошел под Воронежем в имении принцессы Ольденбургской. Послушать шедевры Моцарта и Штрауса на свежем воздухе на выходных приехало около полутора тысяч человек.

Рамонь с ее неоготическим дворцом, красивым парком и живописной панорамой над рекой Воронеж - одна из самых узнаваемых достопримечательностей региона. Так случилось, что в этом году здесь не было масштабных опен-эйров, к которым воронежцы уже успели привыкнуть. Концерт в рамках Платоновского фестиваля в июне отменили из-за болезни артиста. "Усадьба Jazz" в июле не состоялась по финансовым причинам.

"Раменье-оперу" подобные несчастья обошли стороной, и проект, пусть и уступающий другим по масштабу, позволил воронежским ценителям классики пересмотреть два спектакля Воронежского театра оперы и балета в концертной версии. Без декораций, световых и видеоэффектов, без субтитров (оперу Моцарта в Воронеже поют на итальянском), с подзвучкой. Но - с живым оркестром и артистичными солистами.

Добавим, что "Дон Жуан" - относительно новая (премьера состоялась в 2016-м), но очень качественная постановка, которая нечасто ставится в репертуар театра. Спектакль был номинирован на престижную национальную премию "Онегин". По итогам конкурса ее удостоен заслуженный артист Воронежской области Игорь Горностаев за партию слуги Лепорелло. "Цыганский барон" не сходит с подмостков почти 20 лет. Однако на фестивале роль Баринкая исполнил приглашенный тенор Федор Осипов - ведущий солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, начинавший карьеру именно в Воронеже.

До начала спектаклей можно было погулять по дворцовому парку, посмотреть дефиле в необычных костюмах из запасников театра оперы и балета, купить сувениры - например, от местных керамистов.

Демократичность фестиваля (стулья пластиковые, форма одежды любая, в антракте - бутерброды и шашлык...) привлекла и немало молодежи. Некоторые вообще ранее не ходили в оперу, полагая, что это искусство для подготовленной публики. Но оказалось, что и притча о "наказанном развратнике", и история о любви венгерского помещика и цыганки вполне доступны для понимания. Особенно если фокусироваться не на сюжетах, которые в оперном искусстве изобилуют условностями и нестыковками, а на музыке.

Оперы в концертном исполнении для Воронежа пока редкость, но в ближайшие годы, пожалуй, этот жанр получит развитие. Дело в том, что старое здание музыкального театра нуждается в реконструкции. И на время работ труппе придется сменить прописку. В качестве возможной площадки рассматривают Воронежский концертный зал.

Опера в концертном исполнении для Воронежа пока редкость, но в ближайшие годы этот жанр может получить развитие

Вопрос о том, как именно следует модернизировать сам театр, для города довольно болезненный. "РГ" уже писала о том, что часть воронежцев поддерживает идею строительства современного корпуса на прежнем месте, часть - хочет сохранить архитектурный ансамбль площади Ленина в нынешнем виде, а потому призывает ограничиться капремонтом либо расширением только подземной части театра.

На фоне народного беспокойства власти долгое время не могли определиться с планами по развитию театра даже в общих чертах. Недавно наконец выбрали концепцию. Победил вариант, предложенный московским архитектором Сергеем Куцеваловым. Он проектировал здания для известных столичных театров ("Табакерки", "Студии театрального искусства", Театра Наций) и воронежского Камерного.

Как сообщили в правительстве региона, площадь здания увеличится с девяти до 17-19 тысяч квадратных метров - прежде всего за счет устройства цокольного этажа и надстройки вверх на один этаж по сравнению с нынешней высотой. Колонны, капители и скульптуры муз на фронтоне обещают сохранить, равно как и стиль внутреннего убранства - с мраморными лестницами, лепниной и огромными люстрами. Рядом с театром возведут производственный корпус для репетиций и хранения декораций.

После реконструкции основное здание увеличится в масштабе без нарушения привычных пропорций. Это неизбежно, считают специалисты, ведь театр строили для труппы в 129 артистов, а сегодня их 260 (всего в штате около 500 человек). Не хватает гримерных и репзалов, санузлов для зрителей, места для машинерии сцены.

Объем постройки увеличат, "прихватив" часть соседнего сквера. Сейчас зеленая зона проходит реконструкцию за 38 миллионов рублей: меняют плитку, фонари и скамейки. В мэрии полагают, что обойтись без этого было нельзя: на носу День города, центр должен выглядеть прилично. Да и новый сезон оперный откроет в своем историческом "доме".

Кстати

В течение месяца в концепцию Куцевалова могут внести изменения, основанные на мнениях экспертов. Архитектору уже посоветовали увеличить количество кресел в обновленном зале как минимум до тысячи. По его проекту от нынешних 1073 мест (некоторые из них скорее слушательские, чем зрительские) оставалось 850-900. Стоимость работ оценили в 3,07 миллиарда рублей. Полностью профинансировать работы регион не может, потребуется федеральная поддержка. Средства запросят после того, как получат проектно-сметную документацию. Конкурс на ее подготовку (работа обойдется примерно в 47 миллионов) объявят осенью. Строительные работы, предположительно, начнутся в конце 2021 года.