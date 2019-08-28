Якутия покажет на ВЭФ клонированную собаку

Республика Саха (Якутия) на выставке "Улица Дальнего Востока", которая традиционно проходит в рамках Восточного экономического форума, покажет клонированную лайку, сообщает организатор выставки Фонд Росконгресс.

Павильон республики будет называться "Сделано в Якутии", а лайка станет самым необычным его экспонатом.

Собаку воссоздали в 2016 году ученые Северо-Восточного федерального университета вместе с коллегами из южнокорейского института Sooam Biotech Research Foundation в рамках международного проекта по изучению и возрождению ископаемых животных. Этот проект долгосрочный, предполагается, что в перспективе он позволит приступить к клонированию мамонтов и других древних животных. Собака-клон уже принимала участие в международных мероприятиях.

Также в павильоне Якутии на интерактивных стендах представят инвестиционные и инновационные проекты, которые реализуются или планируются на территории региона. Это строительство моста через реку Лена, создание современного речного флота для внутренних водных путей (АО "Жатайская судоверфь") и другие. Помимо этого, будет организована выставка продукции резидентов первого на Дальнем Востоке IТ-парка.

Другим акцентом экспозиции станет продвижение эксклюзивных туристских брендов. В VR-зоне павильона гости смогут совершить виртуальное путешествие по экзотическому региону, увидеть реку Лену и побывать на фестивале "Зима начинается с Якутии".

Пятый, юбилейный, Восточный экономический форум состоится 4-6 сентября на острове Русском во Владивостоке. Его деловая программа включает 50 мероприятий, которые разбиты на четыре блока. Ожидается, что ВЭФ-2019 посетят более четырех тысяч делегатов из 60 стран мира.