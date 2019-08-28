В пригороде Владивосток из-за разлива реки эвакуировали людей

В пригороде Владивостока из-за разлива реки Богатая эвакуировали шестерых человек - жителей частных домов на улице Пшеничная, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Людей привезли в пункт временного размещения, развернутый на базе средней школы № 44.

Отмечается, что река вышла из берегов из-за сильных ливней и сброса воды из переполненных Пионерского и Богатинского водохранилищ. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

По словам замглавы администрации Владивостока Владимира Черепкова, жителей заранее предупредили о возможном выходе реки из берегов.

"Городские службы принимают оперативные меры по устранению последствий разлива", - сказал он.

Вполне возможно, что эвакуировать придется людей из частных домов в поселке Рыбачий, который также находится в черте Владивостока. Сейчас на место выехали спасатели, которые примут решение, исходя из оперативной обстановки.

Мощный ливень начался во Владивостоке под утро вторника и шел с небольшими перерывами весь день. К 18 часам местного времени в дальневосточной столице выпало 58 миллиметров осадков - больше трети месячной нормы. По прогнозам синоптиков, сегодня днем дожди во Владивостоке продолжатся, ожидается, что может выпасть до 50 миллиметров осадков. Погода стабилизируется только к 31 августа.