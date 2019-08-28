Во Владивостоке из-за дождей введен режим ЧС

Глава Владивостока Олег Гуменюк объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с ливнями, обрушившимся на город в последние дни. Особый режим будет отменен только после полной ликвидации последствий стихии.

Как сообщает администрация Владивостока, решение было принято на заседании городской комиссии по ЧС, которую возглавляет Олег Гуменюк.

По данным местных властей, стихия уже нанесла серьезный ущерб всей городской инфраструктуре. Дожди подтопили дороги, дома и нежилые здания. С косогоров сходят сели, в результате чего обрушилось уже несколько подпорных стен.

"Вследствие обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов, - сообщил Олег Гуменюк. - Руководством Приморводоканала было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ".

На базе школы №44 организован пункт временного размещения. Он предназначен для тех горожан, чьи дома оказались затоплены. По информации горадминистрации, утром 28 августа в пункте находились шесть человек. Но затем они ушли, решив переждать стихию у родственников.

"Пункт временного размещения будет работать постоянно и готов принимать пострадавших в любое время, - заверили в горадминистрации. - Пострадавшие будут обеспечены горячим питанием и водой".

По официальным данным, затопленными остаются еще около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода. Размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный.

У местных жителей пока имеется запас продуктов питания и питьевой воды. Однако ситуация может ухудшиться. Власти работают над оперативным восстановлением дороги. В случае необходимости в село доставят питьевую воду и пищу.

В горадминистрации добавили, что во Владивостоке в постоянном режиме работают дорожные службы. Они отводят поступающую воду, убирают поваленные ветром деревья, а также очищают тротуары и проезжую часть дорог от грунта, принесенного оползнями и селями.