Во Владивостоке из-за ливней остановились трамваи и троллейбусы

Из-за ливней, которые вызвали подтопление расположенных в низинах участков дорог, сели и сходы грунта на проезжую часть, во Владивостоке с перебоями работает общественный транспорт. Как сообщает пресс-служба администрации города, движение трамваев и троллейбусов приостановлено, автобусы двигаются с опозданиями. По расписанию ходит только катера на островные территории приморской столицы.

По данным управления транспорта мэрии, сегодня на маршруты города вышло 503 автобуса, 12 трамваев, восемь троллейбусов. Затруднения и перебои с движением наблюдаются на маршрутах автобусов, проходящих через улицы Снеговая, Луговая, Борисенко, Ладыгина, где вчера сошел сель, и других.

Минувшей ночью работы по устранению последствий стихии контролировал лично глава Владивостока Виктор Гуменюк.

Вчера Владивосток накрыл мощный ливень, который с небольшими перерывами продолжался весь день. К 18 часам местного времени в дальневосточной столице выпало 58 миллиметров осадков - больше трети месячной нормы. Как говорят синоптики, такое количество является критически опасным метеорологическим явлением. По их прогнозам, дожди продолжатся и сегодня.