Во Владивостоке вынесли приговор сбившему семью на тротуаре водителю

Во Владивостоке суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибли молодая женщина и ее полугодовалый ребенок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, Первомайский районный суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам".

Резонансное ДТП произошло в феврале 2019 года. Автомобиль выехал на тротуар и сбил семью - мужчину, женщину и ребенка. Мать и ребенок, получившие серьезные травмы, несмотяр на усилия врачей, умерли в больнице, супруг погибшей получил травмы средней степени тяжести и выжил. Сам нарушитель скрылся с места преступления, но был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Как было установлено в суде, автомобиль имел неисправную тормозную систему, о чем фигурант дела знал, кроме того, начав движение, водитель не учел его интенсивность, уклон проезжей части.

Суд отправил мужчину в колонию-поселение на 4 года 6 месяцев и лишил права управления транспортными средствами на три года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.