Один из пропавших под Саратовом рыбаков найден мертвым

Саратовские спасатели обнаружили тело одного из рыбаков, находившихся в перевернувшейся на Волге близ Балаково лодке. Об этом со ссылкой на руководителя региональной спасательной службы Юрия Юрина сообщает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел утром 24 августа возле Саратовской ГЭС. В перевернувшейся лодке находились четверо рыбаков. Двое из них были найдены живыми вечером того же дня. Им удалось зацепиться за выступ на пропускном шлюзе плотины. В воде им пришлось провести 12 часов.

По словам Юрия Юрина, найдено тело мужчины 1972 года рождения. Поиски четвертого рыбака продолжаются.