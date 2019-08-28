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28.08.2019 15:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один из пропавших под Саратовом рыбаков найден мертвым

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Саратовские спасатели обнаружили тело одного из рыбаков, находившихся в перевернувшейся на Волге близ Балаково лодке. Об этом со ссылкой на руководителя региональной спасательной службы Юрия Юрина сообщает ТАСС.

В Баренцевом море пограничники спасли троих рыбаков

Напомним, инцидент произошел утром 24 августа возле Саратовской ГЭС. В перевернувшейся лодке находились четверо рыбаков. Двое из них были найдены живыми вечером того же дня. Им удалось зацепиться за выступ на пропускном шлюзе плотины. В воде им пришлось провести 12 часов.

По словам Юрия Юрина, найдено тело мужчины 1972 года рождения. Поиски четвертого рыбака продолжаются.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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