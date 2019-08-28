Стали известны подробности пожара на нижегородском заводе

Кислород взорвался в замкнутом помещении носового подруливающего устройства во время выполнения работ на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Подробности рассказали в пресс-службе предприятия.

В среду утром опытные слесари-монтажники судомонтажного цеха производили сварку трубопровода на строящемся сухогрузе проекта RSD59. Из-за искры загорелись шланги вентиляции, сварочные провода и одежда на рабочих. Пожар локализован на площади пять квадратных метров.

В результате происшествия два человека погибли, один получил очень сильные ожоги. Его доставили в больницу и оказали оперативную медицинскую помощь.

По предварительной версии, рабочие могли нарушить технику безопасности. Помещение было с низкой пожароопасностью. Сейчас завод работает в штатном режиме.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда".

Руководство завода "Красное Сормово" выражает глубокие соболезнования родственникам и близким пострадавших.