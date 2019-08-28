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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Страшнее льдов и шторма

Команде яхты "Сибирь" больше всего мешает волокита с документами
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 191(7949)
Завтра, преодолев тысячи морских миль по холодным северным морям, омская яхта "Сибирь" прибудет в Санкт-Петербург. Позади - 53 дня пути от Омска по Иртышу, Оби, Баренцеву, Карскому и Белому морям, Беломорско-Балтийскому каналу.
Фото: Сергей Лебединский Фото: Сергей Лебединский
Фото: Сергей Лебединский

Кругосветное путешествие продлится пятнадцать месяцев. Мореплаватели посетят сорок портов разных стран. Яхтсмены повторят путь кораблей Беллисгаузена и Лазарева и водрузят флаг России в Антарктике ровно через двести лет после ее открытия русскими путешественниками.

Фото: Николай Нестеренко
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Стихия уже испытала яхту на прочность. В Обской губе в порту Сабетта борт парусника поцарапали льдины, а когда он вышел в отрытое море, штормовые волны сорвали часть треснувшей обшивки.

Подвела яхтсменов и арктическая солярка. Двигатель работал на ней исправно, а вот отопительная система покрылась копотью и заглохла. Моряки в холод и сырость остались без печки. Одному из них

- Сергею Лебединскому - пришлось сойти на берег. Опытного матроса-речника замучила морская болезнь, и врачи рекомендовали ему завершить путешествие.

Еще одна проблема, с которой столкнулись яхтсмены - связь.

- На Диксоне интернета вообще нет, только рация. Подходя к порту, мы пытались связаться с его руководством больше часа, но безуспешно. А когда были вынуждены все-таки причалить, то они мгновенно прибыли с протоколом об административном правонарушении, - сообщил капитан "Сибири" Сергей Щербаков. - Оказалось, что пирс, к которому мы пристали, недавно закрыли из-за аварийного состояния. Но никто не сообщил нам об этом по рации.

Фото: youtube.com
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По словам капитана, спутниковая связь в северных морских широтах имеется, но интернет крайне прожорлив. За считанные минуты можно спустить месячный запас мегабайтов. Но главная проблема - волокита с оформлением документов.

- До полного пакета нам не хватает двух страховок. И ни одна из шести компаний, куда мы обратились, за это не берется, - сетует Сергей Щербаков. - Конечно, мы можем оформить страховку в Аргентине, где все намного проще. И осуществим кругосветку. Но хотелось бы сделать это все-таки в России.

Еще один подводный "риф", с которым столкнулись путешественники, - жесткие условия навигации в северных морях. Там действует 12-мильная зона, выход из которой считается нарушением государственной границы со всеми вытекающими последствиями. Чтобы избавить себя от головной боли, команда дала кругаля по нейтральным водам, и путь "Сибири" стал на треть длиннее.

Впрочем, было в эти дни и немало приятных впечатлений. Повсюду путешественников встречали с большим теплом, прежде всего предлагали попариться, отогреться в бане. Запомнились северные города.

Фото: Омский яхтклуб
Яхта "Сибирь" вышла в открытое море

- В вахтовом Ямбурге, где добывают газ, никто не живет постоянно, только несколько ненцев. При этом есть магазины, библиотека, спорткомплекс, бассейн и даже зимний сад. Там нет ни и деревьев, ни даже кустов. Зато есть ягель, способный расти в холодной земле. Этим лишайником лечат от цинги и простуды, кормят оленей и даже утепляют дома, - поделился впечатлениями Сергей Лебединский.

В Сабетте сохранился мерзлотник, где раньше хранили стратегический запас страны - тонны мороженой рыбы. На улицах Диксона можно встретить белого медведя. Правда, мы видели только белух и морских котиков, плававших у берега.

P.S.

В городе на Неве путешественники остановятся на неделю - будет время, чтобы починить судно, обновить оборудование, отладить работу каналов связи, пополнить команду. Уже известно, что одним из новичков станет омский ученый Игорь Вяткин, имеющий опыт морских путешествий под парусами.

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