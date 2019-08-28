В Новосибирске под обвалившимся зданием остаются два человека

В Новосибирске из-под завалов здания, которое обрушилось во время ремонтных работ, извлечены трое человек. По уточненным данным, во время происшествия один человек погиб, один пострадал и доставлен с переломом в городскую больницу № 34, еще один не пострадал.

"Двое - под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения. Поиски продолжаются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании".

Здание, по данным следствия, обрушилось во время ремонта теплотрассы.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что спасатели проводят "минуты тишины" для поиска людей.

Ранее сообщалось, что под завалами еще могут находиться восемь-девять человек.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.