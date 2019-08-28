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28.08.2019 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В результате обрушения в Новосибирске погиб один рабочий

Текст: Наталья Решетникова

В Новосибирске из-под обрушенного здания извлечены три человека. Один  из них погиб, один пострадал - им занимаются медики. Под завалами остаются еще 9 человек. 

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Новосибирске возбудили дело после обрушения стены на рабочих

 По оперативным данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Новосибирской области, на улице Ударная в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена хозяйственного корпуса административного здания. В МЧС информация об обрушении поступила в 12.20 по местному времени. Незамедлительно к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа. 

Всего в ликвидации последствий происшествия задействовано 52 человека и 19 единиц техники. 

 "На месте обрушения проводятся аварийно-спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным, в строении проходила реконструкция, и произошло обрушение стены и перекрытия", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Следственным управлением СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). По данным следствия, по улице Ударная проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. 

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.

Пострадавшим при обрушении реконструируемого здания в Ленинском районе Новосибирска оказывается врачебная помощь. Минздрав региона направил пять бригад скорой помощи для оказания помощи пострадавшим при обрушении реконструируемого здания в Ленинском районе.

В настоящий момент подтверждается гибель одного человека. Один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу № 34.

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