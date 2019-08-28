В Новосибирске возбудили дело после обрушения стены на рабочих

Как минимум два человека погибли в Новосибирске при обрушении стены и части перекрытий в реконструируемом здании по улице Ударная 1/1а. Как сообщили "РГ" в Следственном комитете, по факту случившегося возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Сигнал о том, что в Ленинском районе рухнула часть двухэтажного реконструируемого здания, поступил на пульт спасателей в 12.20 по местному времени. Под завалами могли оказаться 12 рабочих, одного из них удалось достать живым. Известно, что он получил травмы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, часть строения, площадью 10 на 30 метров, была снесена ранее. В данный момент на месте работают 29 человек личного состава МЧС и 8 единиц техники. Ранее сообщалось об одном спасенном рабочем.

На место выехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщает ТАСС.