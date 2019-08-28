В днях оперы в Нарве примут участие и петербуржцы

С 28 августа по 9 сентября в Нарве пройдет четвертый международный фестиваль современной классической музыки "Дни оперы в Нарве”. В качестве основных концертных площадок будут задействованы залы Нарвской крепости, а также впервые исторические здания Кренгольмской мануфактуры. В рамках "Дней оперы" выступят более 150 артистов из Эстонии, Финляндии, Германии и России.

- В свое время созданным 162 года назад хором крупнейшего текстильного предприятия Европы - Кренгольмской мануфактуры - руководил дедушка Георга Отса. Сегодня в этой исторической среде в начале каждого сентября звучат современная опера и балет из Эстонии и соседних стран. На Днях оперы в Нарве встречаются восток и запад, история и сегодняшний день, аристократы и богема, вокруг заброшенных зданий дуют самые свежие ветра мирового музыкального театра, - говорит основатель "Дней оперы" певица Юлия Савицкая.

В программе фестиваля - кукольная опера "Пыль" (номинант премии Reumert Theatre Award 2016 и Danish Arts Coucil 2016 SFFW), "Норма" в постановке International Opera Company Finland, мировая премьера мюзикла "Юку", опера Георга Фридриха Генделя "Орландо”в постановке Эстонской академии музыки и театра старинной музыки. На афтерпати фестиваля можно будет услышать оперетту Кальмана "Летучая мышь" в исполнении "Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера".

Основные "большие" спектакли пройдут в стенах здания Кренгольмской мануфактуры, открытой в 1857 году. На момент основания компания была крупнейшей в мире. Она располагалась на 32 000 акрах земли. В разное время на ней работало до 12 тысяч человек. Фабричные корпуса занесены в Эстонский Регистр памятников культуры и используются для проведения больших музыкальных мероприятий. Однако это не единственная площадка фестиваля - спектакли и концерты пройдут в окрестных усадьбах. Кроме того, в рамках фестиваля будут показаны два российских фильма "Птица" и "Контрибуция".