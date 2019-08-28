В Калининграде завершился театральный фестиваль "Башня"

В Калининграде завершился международный фестиваль фантазийных и романтических спектаклей "Башня", посвященный Году театра в России.

Фестиваль был первым. Участвовали в нем 12 театров. Как отметил председатель оргкомитета, худрук Калининградского областного драматического театра Михаил Андреев: "Это было напряженное и очень счастливое время". Сначала - I-й Региональный форум "Новый взгляд", собравший 270 специалистов в области культуры, на котором выступили известные режиссеры, критики, руководители московских театров. Далее - конкурсные показы. Полные залы зрителей, по два, три спектакля в день целую неделю.

В жюри вошли режиссеры и актеры Леонид Алимов, Ральф Зибельт, Андрей Носков, сестры Ольга и Татьяна Арнтгольц, театроведы Кристина Матвиенко, Людмила Громыко, Глеб Ситковский. Победителей определили в шести конкурсных номинациях.

Приз "Лучшая женская роль" взяло Творческое объединение "Группа товарищей" из Тюмени, заслуженная артистка России Елена Орлова, сыгравшая главную роль в "сказочном триллере" "Корова" (не говоря ни слова, но ее голос записан и звучит "за кадром", она же режиссер постановки).

"Лучшая мужская роль" - Александр Таттари, спектакль "К звездам" Московского Лианозовского театра. Фантастическая история героя, попавшего в необычные обстоятельства, по пьесе Наталии Мошиной из Уфы, режиссер Алина Гударева.

За лучшую работу художника-сценографа отмечена Павла Никитина (спектакль Спички" Калининградского областного драматического театра). Лучший художник по костюмам - Валентина Неборская за работу в спектакле "Пеликан" по пьесе шведского писателя Стриндберга Республиканского театра белорусской драматургии (Минск).

Лучшим режиссером назван Роберт Таларчик из Польши за пластический спектакль "Качмарски - 4 поры непокоя" (театр имени Александра Севрука из Эльблонга). Трагическая история одинокого барда, рассказанная четырьмя молодыми актерами с помощью песен известного польского поэта и музыканта Яцека Качмарского, ушедшего из жизни в 2004 году в 47-летнем возрасте.

- Это очень важный спектакль для нашего народа, нашей страны, для тех, кто борется за свободу, - подчеркнул директор театра Мирослав Щедлер.

Лучшим спектаклем фестиваля признана постановка "Спички" Калининградского областного драматического театра в постановке московского режиссера Елизаветы Бондарь по пьесе современного белорусского драматурга Константина Стешика.

Вручены также три специальные премии. Театр "Фабрика" из Екатеринбурга, показавший иммерсивный спектакль "Четвертый" (режиссер Ульяна Гицарева), получил премию "Полет" - "За полет фантазии, умение раздвинуть рамки привычного, разрушение шаблонов, бесстрашие в творчестве". Премия "Идея" досталась создателям "творческого продукта особого склада и высокого качества" - "Диджей Павел", Театр post , Санкт-Петербург. Пьеса Павла Пряжко - плейлист, состоящий из советских шлягеров 1980-х.

Премия "Романтизм" - "За умение ярко и своеобразно раскрыть романтическую тему" - вручена Калининградскому театру кукол, выпустившему буффонадную драму "Медведь" по пьесе-шутке Чехова (режиссер Наталия Степаненко). Этот спектакль получил еще один приз - от блогерского жюри, с формулировкой "За самый безбашенный спектакль".

"Неделей чудес, праздника для зрителей, прививкой хорошего вкуса" назвали театральный марафон "Башня" калининградцы. Они горячо обсуждали каждый спектакль, спорили… Худрук фестиваля, режиссер Алла Татарикова-Карпенко отметила позитивную энергетику и романтическое настроение, царившие в залах, и подытожила:

- Таких фестивалей у нас в городе прежде не было. Очень хотелось бы продолжить это удивительное начинание. Калининград должен войти в карту театральных фестивалей России.

На церемонии закрытия фестиваля министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сказал:

- Вопрос "Быть или не быть следующему фестивалю?" уже не стоит. Судя по дискуссиям в соцсетях и количеству восторженных эпитетов, первый блин получился настолько вкусным, что хочется еще. Он будет, уж мы для этого сделаем все!

Прямая речь

Леонид Алимов, актер, главный режиссер Театра имени В.Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург), председатель жюри:

- Что касается жюри, то оно было представительным, креативным: известные критики из Москвы и Минска и мы, режиссеры и актеры, то есть практикующий народ - из Москвы, Санкт-Петербурга, Германии. Это была хорошая неделя. Помимо того, что мы узнали прекрасный город Калининград, посмотрели 12 спектаклей, очень разных, разного качества. Выделю три из них. Как всегда, на высоте польский театр, польская школа продолжает быть ведущей. Эльблонг, с населением 120 тысяч человек, имеет полноценный драматический театр. Актеры в прекрасной форме, великолепно поют. Хороший спектакль, музыкальный, остросоциальный. Еще один хороший спектакль привезли из Тюмени: "Корова" заслуженной артистки Елены Орловой - по сути, моноспектакль, украсит любой театр России. И "Спички" Калининградского областного драматического театра в постановке Елизаветы Бондарь.

Понравилась атмосфера фестиваля. Как актер растет на большой роли, так любой театр растет на гастролях, фестивалях. Артисту всегда нужно быть любопытным, узнавать новое, посещать другие театры, смотреть и смотреть... Я посмотрел все спектакли фестиваля с огромным удовольствием, что-то даже в свой "загашник" отложил.

Для первого фестиваля все было замечательно. Надеюсь, он будет продолжать жить.

Ральф Зибельт, режиссер (Германия), член жюри:

- Фестиваль "Башня" произвел на меня сильное впечатление. В целом, я убедился, что Калининград - очень театральный город, где зритель с большим удовольствием воспринимает спектакли разного уровня и стилей. В основном на фестивале я увидел два направления. С одной стороны, спектакли пресловутого романтического плана. Что конкретно романтизм означает, наверное, никто не знает - с более или менее традиционным пониманием театрального искусства. И, с другой стороны, спектакли в поисках новых структур и необычных взаимоотношений между зрителями и артистами, которые меня больше привлекали.

Желаю фестивалю долгого будущего, ведь уже в этот первый раз он себя хорошо показал. Лично я хотел бы привозить на фестиваль спектакли из Бремена. В такие сложные времена именно высококачественное театральное искусство нас объединяет.

Справка "РГ"

Фестиваль "Башня" прошел на четырех сценах Калининграда: в Музее изобразительных искусств, Театре кукол, Закхаймских воротах, Доме Актера СТД им. Тахира Матеулина. Организаторы фестиваля - региональное Министерство по культуре и туризму, Калининградский драматический театр и областное отделение СТД России.