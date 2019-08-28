На Кубани суд оставил посаженного на цепь ребенка с матерью

Новый поворот в громкой истории, произошедней в небольшом селе Великовечном Белореченского района Краснодарского края, где местный житель якобы в наказание за провинность на привязь в сарае во дворе частного дома своего десятилетнего сына. Как заявили "РГ" в Белореченском районном суде, сегодня вынесено заочное решение об ограничении прав отца, а также решено, что ребенок будет проживать с матерью.

"РГ" писала, что накануне мать ребенка подала иск в суд об определении места жительства ребенка. Пока мальчик находится в Апшеронском социально-реабилитационном центре.

- В понедельник, наконец, заберу сына домой. А во вторник он уже пойдет в школу, которая находится неподалеку, - рассказала "РГ" женщина.

По ее словам, сын переживал, понадобится ли его присутствие в суде, но все решилось без него.

- Все налаживается, ребенок радуется, он буквально оттаял, - отметила счастливая мать.

Напомним, 18 июля в селе Великовечном Белореченского района 46-летний мужчина в сарае посадил на цепь родного сына, а сам с четырехлетним ребенком и беременной женой уехал на роды в перинатальный центр Краснодара. Ребенок смог самостоятельно выбраться и сообщить о случившемся работникам соседнего с домом магазина, которые вызвали правоохранителей. Шея мальчика была обмотана цепью, на которой висел замок.

Белореченский следственный отдел СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Подозреваемому грозит срок лишения свободы до пяти лет. Расследование еще продолжается. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ребенок жил с матерью до четырех лет. Несмотря на то, что суд в 2013 году после развода родителей определил место проживания ребенка с мамой, в 2016-м по настоянию отца принял решение уже в его пользу. Родная мать не стала оспаривать вердикт, оставив мальчика с отцом, конечно же, с его согласия.

Сейчас женщина живет в станице Кубанской Апшеронского района, в 25 километрах от села Великовечного. У нее другая семья - после гибели второго мужа женщина родила четвертого ребенка, тоже мальчика. Теперь у нее три сына, десяти, трех лет и новорожденный, а также пятилетняя дочь.