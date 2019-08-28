На Кубани суд оставил посаженного на цепь ребенка с матерью

Новости

Под Курском самолет приземлился на поле из-за ЧП 18:32
В Дагестане более пяти тысяч человек остались без газа 18:22
США подтвердили, что повышают с осени пошлины на китайские товары 18:22
МИД: Слова Макрона о диалоге с РФ - "разворот в сторону здравого смысла" 18:20
Открыта гигантская планета, не похожая ни на одну другую 18:10
Правительство Беларуси утвердило программу безопасности полетов 18:03
Власти добились отмены судебного решения в отношении митинга 31 августа 17:56
Убившему семью ульяновцу назначена посмертная психиатрическая экспертиза 17:55
В Новой Зеландии запрещают туристам плавать с дельфинами 17:46
В Тамбове простились со 105-летним моряком-подводником Юлием Ксюниным 17:45
Открой личико: новый Hyundai Tucson частично сбросил камуфляж 17:40
Трамп объявил о планах снять запрет на вырубку лесов Аляски 17:37
Легендарная Троя оказалась намного древнее, чем считалось 17:36
В Уфе избили участника спецоперации в школе Беслана 17:24
Кирилл Вышинский прокомментировал свое судебное преследование 17:20
Вышинский рассказал о планах на будущее 17:14
Видео: На Каспии тральщики уничтожили плавающие мины 17:10
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице 17:08
На Алтае перекрыли крупный канал поставки наркотиков 17:02
К интернету подключен первый соцобъект по программе "Цифровая экономика" 16:55
Бывший посол России в Британии Яковенко станет ректором Дипакадемии 16:53
Фестиваль "PROлето" на Сахарова и ВДНХ удивит гостей яркой программой 16:47
На Вологодчине в дикую природу выпустили четверых медвежат-сирот 16:43
Во Владивостоке из-за дождей введен режим ЧС 16:33
МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
28.08.2019 17:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани суд оставил посаженного на цепь ребенка с матерью

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Новый поворот в громкой истории, произошедней в небольшом селе Великовечном Белореченского района Краснодарского края, где местный житель якобы в наказание за провинность на привязь в сарае во дворе частного дома своего десятилетнего сына. Как заявили "РГ" в Белореченском районном суде, сегодня вынесено заочное решение об ограничении прав отца, а также решено, что ребенок будет проживать с матерью.

"РГ" писала, что накануне мать ребенка подала иск в суд об определении места жительства ребенка. Пока мальчик находится в Апшеронском социально-реабилитационном центре.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
Посаженного на цепь ребенка поместили на Кубани в специальный центр

- В понедельник, наконец, заберу сына домой. А во вторник он уже пойдет в школу, которая находится неподалеку, - рассказала "РГ" женщина.

По ее словам, сын переживал, понадобится ли его присутствие в суде, но все решилось без него.

- Все налаживается, ребенок радуется, он буквально оттаял, - отметила счастливая мать.

Напомним, 18 июля в селе Великовечном Белореченского района 46-летний мужчина в сарае посадил на цепь родного сына, а сам с четырехлетним ребенком и беременной женой уехал на роды в перинатальный центр Краснодара. Ребенок смог самостоятельно выбраться и сообщить о случившемся работникам соседнего с домом магазина, которые вызвали правоохранителей. Шея мальчика была обмотана цепью, на которой висел замок.

Белореченский следственный отдел СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Подозреваемому грозит срок лишения свободы до пяти лет. Расследование еще продолжается. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Житель Кубани рассказал, что посадил сына на цепь за воровство
На Кубани мать посаженного на цепь ребенка подала иск в суд

Ребенок жил с матерью до четырех лет. Несмотря на то, что суд в 2013 году после развода родителей определил место проживания ребенка с мамой, в 2016-м по настоянию отца принял решение уже в его пользу. Родная мать не стала оспаривать вердикт, оставив мальчика с отцом, конечно же, с его согласия.

Сейчас женщина живет в станице Кубанской Апшеронского района, в 25 километрах от села Великовечного. У нее другая семья - после гибели второго мужа женщина родила четвертого ребенка, тоже мальчика. Теперь у нее три сына, десяти, трех лет и новорожденный, а также пятилетняя дочь.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не выдвигают условия для саммита "нормандской четверки"
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Косачев надеется на "системные сдвиги" в подходах Киева к России
Россия получила несколько заявок на покупку МиГ-35
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019