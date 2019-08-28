Суд арестовал полицейских из Анапы, принудивших к сексу юную спортсменку

Суд арестовал двух экс-полицейских из Анапы, принудившую к сексу 17-летнюю волейболистку, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Кубани.

"Суд избрал меру пресечения двоим полицейским в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца они проведут за решеткой", - заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее "РГ" писала, что в Анапе уволили со службы в МВД двух сотрудников патрульно-постовой службы. Их подозревают в принуждении к сексу спортсменки, приехавшей в город-курорт из Московской области на чемпионат России. Следственный отдел по Анапе СКР Краснодарского края возбудил уголовное дело.

Напомним, ночью 26 августа 2019 года сотрудники полиции на пляже Витязево (курортный поселок, находящийся недалеко от города) обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии следствия, "полицейские, за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности принудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов".

В соответствии с инкриминируемой экс-полицейским статьей, если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.