Наталья Бойко - инвалид второй группы с детства, 16 лет отработала на опасном производстве в воинской части Черноморского флота. Когда нанималась, ее поставили в квартирную очередь, а спустя 10 лет выдали ордер на комнату в коммунальной квартире. И хотя жилплощадь с 2007 года не является служебной, оформить ее в соцнайм невозможно. Наталья 12 лет и получает отказы. О юридической коллизии, в которой оказалось около 50 семей гражданского персонала ЧФ, она рассказала "РГ".

"Выдали незаконно"

- Я работала травильщиком в минно-торпедном арсенале ЧФ, стояла в очереди на улучшение жилищных условий в минобороны РФ с 1996 года, - говорит Наталья Бойко. - В 2006 мне выдали комнату, а в 2007 командующий Черноморским флотом вывел ее из числа служебных. У меня есть все документы, но куда бы я сейчас ни обратилась, мне говорят, что они "не считаются".

История у квартиры на Херсонской улице запутана донельзя. К 2005 году все три комнаты уже были приватизированы военнослужащими, которые получили их ранее от ЧФ. Жить в старой коммуналке с печным отоплением никто не горел желанием. Наталья с матерью-инвалидом, сестрой и сыном обменяли два старых домика, доставшихся по наследству от родителей, на две комнаты общей площадью 26 квадратных метров, где и поселились. Третью комнату ее предыдущий владелец передал в дар Черноморскому флоту, чтобы взамен получить квартиру большей площади, так как стоял в очереди на расширение (в то время нередко применяли такую схему). После этого комнату и предоставили Наталье Бойко.

По федеральному закону N76-ФЗ "О статусе военнослужащих" жильем по истечении срока службы обеспечивают только военных, для гражданских такого не предусмотрено. Однако Бойко предоставили комнату в исключительном порядке. Дело в том, что статья 125 украинского Жилищного кодекса запрещала выселять из служебного жилья сотрудников, проработавших в организации 10 лет. На основании этого в 2007 году был издан приказ об исключении комнаты из числа служебных, который хранится в архиве ЧФ. В нем сказано, что жилплощадь выведена из служебного фонда по просьбе Бойко "в связи с присоединением комнаты в коммунальной квартире".

- В нашей части и другим гражданским выделяли жилье, не только мне, - говорит Бойко. - Я обращалась к командующему флотом, просила "расслужебить" комнату, тогда все так делали. Была создана комиссия, которая осмотрела квартиру и приняла решение. А сейчас говорят, что жилплощадь мне выдали незаконно.

Исключили из очереди

Наталья показывает толстые папки с документами. Переписка с чиновниками и военными зашла в тупик. В одних ответах говорится, что она не стояла в очереди на жилье, хотя это не так. В других, что в спорную комнату поселят военнослужащих, но для этого сначала придется выселить Бойко, пенсионерку и инвалида.

В 2008 году Наталье предложили выкупить комнату у 1997-го отделения Морской инженерной службы ЧФ, на балансе которого она числилась. Объясняли, что нет законных оснований для безвозмездной передачи гражданскому персоналу жилых помещений на территории другого государства. Бойко стала собирать деньги, но из этой затеи ничего не вышло.

В 2011 она вышла на пенсию. В том же году ее исключили из городской очереди на жилье, в которой женщина простояла 18 лет, на основании того, что ей уже выдали комнату - ту самую, на которую невозможно оформить никаких документов. На каждую комнату в коммуналке до сих пор заведены отдельные лицевые счета для оплаты коммунальных услуг, и объединить их не позволяют.

После Крымской весны, казалось бы, лед тронулся. Наталья Бойко получила ответ из первого отдела Южрегионжилья МО РФ, что комната, которая находилась в собственности правительства РФ, вместе с другим жильем для военных передается Севастополю, и можно будет заключить договор соцнайма и оформить права собственности в порядке приватизации.

- Я побежала оформлять документы, но в итоге мне опять отказали. Говорят, все, что было раньше, сейчас неважно, - сетует Бойко.

Ее поддержал экс-командующий Черноморским флотом Александр Витко, который просил департамент имущественных отношений минобороны решить вопрос с комнатой в коммуналке, куда отказываются заселяться военнослужащие, а также принять во внимание годы, которые Бойко и члены ее семьи отработали на ЧФ без предоставления жилья.

Суд отказал

Наталья обращалась и в суд, но тот не признал ее прав на приватизацию комнаты. В решении Ленинского районного суда Севастополя говорится, что в 2006 году жилье гражданскому персоналу предоставлялось в виде исключения только на время трудовых отношений с воинской частью. Поэтому исключение комнаты из числа служебных не влечет за собой передачу ее в собственность. Кроме этого, Наталью нельзя признать нуждающейся в улучшении жилищных условий, поскольку ей уже принадлежит комната площадью 16,8 квадратов в той же квартире и треть комнаты площадью 10 квадратов.

- Суд не учел мою инвалидность, не принял во внимание, что я проработала более 10 лет и вышла на пенсию, никогда не участвовала в приватизации, что мои родители и сестра тоже работали на ЧФ, - говорит Бойко. - Когда поступила на службу, меня поставили в очередь на жилье в минобороны, а значит были основания для этого. Но суд не стал в этом разбираться. Да и комнату мне выдали не на период трудовых отношений, а на постоянной основе, оформили постоянную прописку.

По сути, ни ЧФ, ни Бойко не могут распоряжаться комнатой. Согласно ответу Крымского территориального управления имущественных отношений (КТУИО) МО РФ, жилплощадь остается в собственности РФ в лице Черноморского флота, но при этом больше не относится к специализированному служебному фонду.

- Мне говорят: вас, инвалида, никто не выселит. Но я не могу так жить, - сетует пенсионерка. - Мы бы давно продали свою часть и съехали, но максимум, на что можем рассчитывать - это однокомнатная квартира. Как мне там жить с сыном, у которого уже появилась семья? Я бы согласилась на квартиру меньшей, чем сейчас, площади, но лишь бы не делить ее с минобороны.

По словам Натальи Бойко, в похожей ситуации оказалось еще около 50 севастопольских семей, которые в свое время получили жилье как гражданский персонал Черноморского флота, но теперь не могут доказать свои права на него.

- Другие люди просто молчат, не хотят заявлять о себе, так как боятся потерять жилье, - говорит Бойко. - Поначалу мы были в одной инициативной группе с военными, которые также получили квартиры в Севастополе и не могли их оформить по 10 лет. Но потом нас разделили: проблему военных начали решать, а нашу - нет.

P.S.

Наталье Бойко продолжают приходить противоречивые ответы. Весной этого года в управлении Черноморского флота ей сообщили, что после передачи комнаты из федеральной собственности в городскую она сможет, предоставив все документы, заключить договор соцнайма и приступить к приватизации. А следом в письме департамента жилищного обеспечения МО РФ сообщалось, что соцнайм невозможен, в комнату планируют заселять военнослужащих, стоящих в очереди.

Тем временем

638 квартир отставных военнослужащих в Севастополе будут переданы в соцнайм по упрощенной процедуре. Достаточно будет получить унифицированную справку в военном ведомстве, которая и станет основанием для подписания договора. Эта мера потребовалась после того, как выяснилось, что у военных требуют справки со всех мест жительства с 1991 года, а также другие документы, получить которые сейчас невозможно. "РГ" писала о проблеме в статье "Квартиры берут на абордаж" в номере от 18.07.2019, а за ситуацией следит с 2017 года. Квартиры, построенные в Севастополе в 2000-х годах правительством Москвы и министерством обороны РФ для моряков Черноморского флота, оказалось невозможно получить в собственность. Отставники годами ходили по инстанциям, но везде получали отказы. Было решено передать жилье городу Севастополю, а затем - военным.