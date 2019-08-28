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28.08.2019 19:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Устали от ночных дежурств

На Среднем Урале ищут способ снизить чрезмерную нагрузку на докторов
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 192(7950)
Большой резонанс вызвала информация о том, что в Нижнем Тагиле из горбольницы разом уволились все хирурги. Причиной стала дополнительная нагрузка на специалистов, возникшая из-за ухода четырех их коллег из другой тагильской больницы: поток экстренных пациентов перераспределили. На этот раз в город срочно выехала комиссия областного минздрава: пятерых врачей уговорили остаться, еще один находится в отпуске. Все они получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе, сообщают в Минздраве РФ. Вчера с докторами и руководством больниц встречались представители облпрокуратуры и комиссия из Минздрава РФ и фонда ОМС.

Дефицит кадров в государственной медицине велик: больницам Среднего Урала нужно минимум на треть больше докторов, чем имеется сегодня в штате.

- У нас в отделении хирургии не хватает четырех специалистов, - рассказал "РГ" завотделением горбольницы № 1 Нижнего Тагила Юрий Изотеев. - Врач работает пять дней в неделю с 8 до 16 часов плюс 10 дежурств в месяц, то есть каждую вторую-третью ночь. И после суточного дежурства идет не домой, а на свое рабочее место. Мы не хотим увольняться, это крайняя мера, которая вызвана чрезмерным напряжением.

Фото: Александр Корольков
Сколько должен стоить труд врача

На Среднем Урале активно занимаются решением кадровой проблемы в здравоохранении. В этом году в медвуз приняли на 100 человек больше, чем в 2018-м, до конца августа продолжается набор на контрактные места за счет облбюджета, сообщили в Уральском государственном медицинском университете. Такой путь, наверное, поможет справиться с нехваткой персонала, но произойдет это нескоро.

- На подготовку врача нужно минимум семь лет, а проблема остро стоит уже сейчас, - объясняет председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Сергей Угринов. - На мой взгляд, нужно привлекать специалистов из других регионов и создавать условия, которые удержат профессионалов в госсекторе: сейчас врачи все чаще уходят в частную медицину, потому что условия там лучше.

По мнению общественников, завлечь и удержать медиков можно соцпакетом (например, обеспечивать жильем) и заработной платой. Сейчас в Свердловской области врачи получают в среднем около 70 тысяч рублей, однако существенная часть этой суммы - стимулирующие выплаты, в частности, за дежурства. Базовый оклад молодого специалиста недотягивает и до 20 тысяч.

На днях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание по вопросам здравоохранения. Он поручил провести независимое исследование удовлетворенности уральцев качеством медуслуг, а также выяснить, устраивают ли врачей и средний медперсонал условия труда и зарплата. Профильным ведомствам предстоит заняться разработкой обновленной региональной программы развития первичного звена здравоохранения.

Прямая речь

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ:

- Мы ставим перед собой задачу принять дополнительные меры для устранения дефицита медицинских кадров. Нехватка врачей только первичного звена в РФ составляет 25 300 человек. Очень важно сформировать системный подход к начислению заработной платы медработников. Прежде всего, закрепить долю окладов в структуре зарплаты, то есть гарантированной ее части, на уровне не ниже 55 процентов.

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