Международный
авиационно-космический салон
Фото: JohnNewton8 / wikimedia.org Фото: JohnNewton8 / wikimedia.org
Рубрика: Русское оружие
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
28.08.2019 13:27
Текст: Светлана Цыганкова

Россия готова помочь Турции в создании истребителя пятого поколения

Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X. Такая тема обсуждается в рамках Международного авиационно-космического салона, который проходит в подмосковном городе Жуковском.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Об этом РИА Новости сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он отметил, что у Анкары есть проект истребителя пятого поколения и Москва готова обсуждать варианты современной работы.

"РГ" уже писала о том, что на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 побывали российский и турецкий президенты. Выступая, Владимир Путин отметил, что всех зарубежных партнеров и, конечно, Турцию заинтересуют достижения российского авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил Российской Федерации последних лет. "Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - заявил президент России.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев подтвердил, что российская промышленность к сотрудничеству двух стран готова.

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