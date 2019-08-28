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28.08.2019 08:01
Рубрика: Спорт

Сергей Харитонов заявил, что победил бы чемпиона UFC Стипе Миочича

Текст: Максим Домчев
Российский боец Bellator Сергей Харитонов. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Российский боец Bellator Сергей Харитонов. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Российский боец Bellator Сергей Харитонов. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Российский боец Bellator Сергей Харитонов заявил, что готов биться за титул чемпиона организации в тяжелом весе, а также признался, что победил бы обладателя пояса UFC Стипе Миочича.

Бой Харитонова попал в историю смешанных единоборств

После победы нокаутом над американцем Мэттом Митрионом российский боец Сергей Харитонов сделал ряд громких заявлений.

В интервью "Спорт-Экспресс" Харитонов рассказал, что готов сразиться за титул чемпиона Bellator, однако пока ему не дают такой возможности. "Я прошу поединок за пояс, готов к нему", - сказал Харитонов.

Фото: AP Photo/Gregory Payan
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По мнению Харитонова, у него были бы хорошие шансы победить чемпиона UFC Стипе Миочича.

"Я бы с удовольствием с ним подрался. Думаю, что победил бы его. Чем я хуже его в ударной технике? Ничем. В борьбе он мне ничего не сделает. В борьбе я его лучше. В стойке - точно не хуже", - заметил россиянин.

Также Харитонов высказался о том, что готов встретиться с кем-то из россиян - Федором Емельяненко или же с Виталием Минаковым, если руководство Bellator решит организовать подобные поединки.

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