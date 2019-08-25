Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона

Это был второй поединок между этими бойцами. В первом, который состоялся в феврале, в самом начале боя Митрион со всей силы ударил ногой и попал в пах Харитонову. Рефери бой остановил и, поскольку попадание было случайным, то поединок был признан несостоявшимся.
На этот раз обошлось без неожиданностей.
Харитонов выглядел предпочтительнее в первом раунде, а во втором после серии сильных ударов отправил соперника в нокаут.
Для 39-летнего Харитонова эта победа стала 30-й. Еще семь боев завершились поражениями россиянина.
Для 41-летнего Митриона поражение стало седьмым при пятнадцати победах.
PRIDE's legendary paratrooper, Sergei Kharitonov (30-7, 2 NC), is now unbeaten in 8 straight bouts, repeatedly bobbling Matt Mitrione's mouthpiece en route to a brutal, second-round salvo! The 39-year-old has stopped 28, 19 by knockout. And #Bellator225 ends with all finishes. pic.twitter.com/Yf7O9bOwLB— Kyle Johnson (@VonPreux) 25 августа 2019 г.