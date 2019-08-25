Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона

В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.

Это был второй поединок между этими бойцами. В первом, который состоялся в феврале, в самом начале боя Митрион со всей силы ударил ногой и попал в пах Харитонову. Рефери бой остановил и, поскольку попадание было случайным, то поединок был признан несостоявшимся.

На этот раз обошлось без неожиданностей.

Харитонов выглядел предпочтительнее в первом раунде, а во втором после серии сильных ударов отправил соперника в нокаут.

Для 39-летнего Харитонова эта победа стала 30-й. Еще семь боев завершились поражениями россиянина.

Для 41-летнего Митриона поражение стало седьмым при пятнадцати победах.