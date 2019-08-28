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Рубрика: Общество

Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов

Текст: Ольга Игнатова
По северу европейской территории (Архангельская и Мурманская области, Республика Коми) прошел циклон с сильными дождями. Теперь он держит путь на север Поволжья и средний Урал.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

И этот циклон, как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, снова затягивает холодный воздух на европейскую территорию. Среда, 28 августа, окажется самым холодным днем этой недели на обширной территории - от севера до Поволжья. Днем столбики термометров не поднимутся выше 14-19 градусов при северном ветре. А ночью уже минус.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов. До -2 градусов может похолодать и в Московской области. Ночные заморозки прогнозируются на востоке, северо-востоке и на северо-западе Подмосковья. В частности, в районе Волоколамска и Клина. В Москве в ночь на четверг плюс 5-7 градусов. Днем 29 августа 18-23 тепла.

В ночь на пятницу в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе и на севере Поволжья до -3 градусов. Днем температура повысится до плюс 19-24 градусов, в Москве будет 19-23 градуса.

В субботу, 31 августа, в средней полосе днем достаточно тепло - от 19 до 24 градусов.

Циклон быстро уйдет, и атмосферное давление начнет расти. Погода ожидается солнечной и без осадков. Лето еще должно вернуться к концу недели. А первого сентября в центральных областях погода без осадков и до 26 тепла. Ветер слабый.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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