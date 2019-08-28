Следователь назвал, сколько миллиардов было получено экс-министром Абызовым

Следствие предъявило бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в получении от незаконной предпринимательской деятельности денежных средств.

Такие данные в среду на заседании Мосгорсуда сообщил следователь, ведущий расследование. По его словам, следствием установлено, что в результате незаконной предпринимательской деятельности на счета компании, конечным бенефициаром которой являлся Михаил Абызов, поступило около 32 млрд рублей.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей". Все средства, считают следователи, были выведены за рубеж.

Днем ранее появилась информация, что в отношении экс-министра Абызова возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщил адвокат бывшего чиновника Сергей Дрозда. По словам защитника, новое дело следствие возбудило 23 августа, соединив его в одно производство с первоначально возбужденным делом.

А в понедельник в Следственном комитете назвали сумму арестованного имущества, принадлежащего бывшему чиновнику. По данным следователей, в общей сложности у экс-министра арестовано недвижимости и активов на 27 млрд рублей.