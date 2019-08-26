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26.08.2019 12:34
Рубрика: Происшествия

Арестованное имущество экс-министра Абызова оценили в 27 млрд рублей

Текст: Иван Петров
Следователи в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова подсчитали стоимость арестованного имущества, принадлежащего экс-чиновнику. По словам представителя Следственного комитета России, выступившего в понедельник на заседании Мосгорсуда, следствие оценивает имущество, попавшее под арест, в 27 млрд рублей.

Следователь попросил судью приобщить к материалам дела справку о данном финансовом показателе. Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы адвокатов экс-министра Абызова на арест счетов и имущества, принадлежащих самому экс-чиновнику, его родственникам и юрлицам, с ним связанным.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
СК опубликовал видео задержания и конвоирования Абызова

Ранее следователи называли лишь приблизительную стоимость, отмечая, что арест по делу Абызова наложен на имущество физических лиц и компаний на сумму свыше 20 миллиардов рублей. Адвокаты на это заявляли, что сумма в пять раз превышает размер предполагаемого ущерба. По данным защиты, речь идет о наличных в различной валюте, обнаруженных при обысках у Абызова, денежных средствах на счетах экс-министра и его близких, недвижимом имуществе, акциях и прочих ценных бумагах.

Адвокаты настаивают на незаконности таких обеспечительных мер, поскольку стоимость арестованного в разы превышает размер претензий к Абызову - 4 млрд рублей.

Напомним, по версии следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с иными лицами, считают следователи, обвиняемый похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. Похищенные средства, по данным СК, в полном объеме были выведены за рубеж.

Абызов находится в СИЗО, не так давно ему был продлен арест.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Абызов рассказал о задержании и первом допросе

По делу под арестом также находятся председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, замгендиректора ООО "Ру-ком" Максим Русаков, бывший гендиректор ООО "Ру-ком" Николай Степанов, директор по экономике и финансам компании "Рэмис" Галина Фрайденберг, экс-гендиректор ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений по частям 2 и 3 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ ("Создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения", "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения организованной группой").

Михаил Абызов в мае 2012 года был назначен министром РФ, ответственным за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства. Через шесть лет он покинул пост министра в связи с упразднением должности.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова
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