Судно с семью рыбаками затонуло на севере Японии

На севере Японии судно с семью рыбаками перестало выходить на связь. Незадолго до этого капитан катера сообщал, что плавсредство сильно накренилось из-за волн. Затем оно перевернулось.

Инцидент произошел в районе северного острова Хоккайдо в 90 километрах от порта Кусиро. На борту судна находились три гражданина Японии и четверо индонезийских рыбаков. Все они были спасены экипажем пришедшего на помощь другого промыслового катера, передает Kyodo.

Ранее сообщалось о том, что власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней, которые обрушились на юго-западные районы островного государства.