Тарасов выиграл дело у "Локомотива"

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила жалобу футболиста Дмитрия Тарасова на столичный "Локомотив". Об этом журналистам сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы хавбека.

"Локомотив" должен полностью компенсировать все затраты на операцию и реабилитацию. Наша сторона удовлетворена этим решением", - отметил Прокопец.

Напомним: в конце мая Тарасов получил серьезную травму в матче чемпионата России против "Уфы". По окончании сезона полузащитник отправился в Италию, где перенес операцию. После всех необходимых процедур футболист получил счет на 23 тысячи евро.

Контракт Тарасова с "Локомотивом" истек 30 июня. В начале июля генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе заявил, что Дмитрий самостоятельно решил провести операцию, из-за чего клуб отказался компенсировать затраты.