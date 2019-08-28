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28.08.2019 21:40
Рубрика: Спорт

Тарасов выиграл дело у "Локомотива"

Текст: Артур Нанян

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила жалобу футболиста Дмитрия Тарасова на столичный "Локомотив". Об этом журналистам сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы хавбека.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Локомотив" должен полностью компенсировать все затраты на операцию и реабилитацию. Наша сторона удовлетворена этим решением", - отметил Прокопец.

Напомним: в конце мая Тарасов получил серьезную травму в матче чемпионата России против "Уфы". По окончании сезона полузащитник отправился в Италию, где перенес операцию. После всех необходимых процедур футболист получил счет на 23 тысячи евро.

Контракт Тарасова с "Локомотивом" истек 30 июня. В начале июля генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе заявил, что Дмитрий самостоятельно решил провести операцию, из-за чего клуб отказался компенсировать затраты.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив"
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