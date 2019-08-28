В Германии обрадовались освобождению Вышинского

В МИД Германии приветствовали решение киевского суда освободить руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Адебар.

"Мы поддерживаем ОБСЕ, которая также выступала за ускорение процесса, и тот факт, что господин Вышинский сейчас освобожден, это шаг, как мы надеемся, в том направлении, в рамках которого Германия во всем мире выступает за свободу прессы, во всех странах, включая Украину, это относится и к России. В этой связи мы намерены и впредь отслеживать процесс над Вышинским", - приводит слова дипломата агентство РИА Новости. Адебар добавила, что Берлин "очень внимательно следил за процессом Кирилла Вышинского на Украине с самого начала", а также сообщила, что у Германии "нет собственных данных об обвинениях, которые были ему предъявлены".

Напомним, что ранее стало известно о решении киевского апелляционного суда освободить Вышинского из-под стражи. Вместо это ему выбрана мера пресечения в виде личного обязательства. Журналиста обязали являться в суд или к следователю по первому требованию.