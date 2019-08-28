В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей

Начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников предложил законодательно запретить перевозить детей на транспортных средствах с высокой скоростью. По его словам, следует понизить порог максимальной скорости для взрослых автолюбителей, которые перевозят детей. Такое предложение главный госавтоинспектор страны озвучил в среду на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Подавляющее большинство происшествий с участием детей, по словам начальника ГИБДД, произошли по причине нарушений правил дорожного движения водителями. В текущем году за нарушение правил перевозки детей на виновных было составлено 397 тысяч 556 административных материалов.

Глава ГИБДД не в первый раз предлагает ограничить скорость для водителей, перевозящих детей. Впервые с такой инициативой он выступил в апреле этого года. Тогда Черников предложил снизить на 20 километров в час скоростной лимит от разрешенного на конкретном участке дороги для автотранспорта с детьми.

"Например, разрешенная скорость 90 км в час, давайте снизим скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км в час от той скорости, которая у нас максимальная. Чтобы ехать там со скоростью 70 километров в час, а 60 ограничение - едешь со скоростью 40 километров в час, если ребенок в машине", - предлагал начальник Госавтоинспекции.

При этом наказывать за нарушения на эти самые 20 км в час, по его словам, никто не планирует.

Михаил Черников пояснил, что данное изменение в ПДД необходимо для того, чтобы у водителей сформировалось правильное отношение к необходимости скоростных ограничений при перевозке детей. "Люди должны понимать: если ребенка посадил в машину, то реально должен ехать медленнее", - отмечал он.