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28.08.2019 13:30
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали очень хорошей новостью освобождение Вышинского

Текст: Галина Мисливская

Заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко видит в решении суда Киева об освобождении журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи сигнал о намерении нового руководства Украины исправить ошибки предшественников.

Фото: РИА Новости
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"Кирилл Вышинский, мой коллега и товарищ, на свободе! Это очень хорошая новость, - цитирует Ревенко пресс-служба партии. - Да, свобода пока серьезно ограничена, но наш коллега уже не в тюрьме. Кирилл, я искренне рад и поздравляю тебя! Держись! Хочу сказать слова благодарности всем, кто добивался освобождения Вышинского, кто был солидарен в этой борьбе".

Евгений Ревенко подчеркнул, что в России ждут "полного прекращения этого дутого дела и возвращения полной свободы и честного имени Кириллу", который все это время, по сути, находился в статусе заложника для торга с Москвой.

"Надеюсь, что нынешнее решение - это сигнал, что новое руководство Украины настроено пусть на постепенное, но на исправление того, что натворили их предшественники, пришедшие к власти путем госпереворота", - заключил парламентарий.

В мае прошлого годы Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Наказание по этим статьям составляет до 15 лет лишения свободы.

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