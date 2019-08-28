В Кремле не выдвигают условия для саммита "нормандской четверки", все четыре лидера за проведение такой встречи, но сперва должны пообщаться их помощники и подготовить фундамент к саммиту. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя по просьбе представителей СМИ упоминание в коммюнике G7 возможности проведения в ближайшие недели саммита "нормандской четверки" и отвечая на вопрос, какое условие ставит Кремль, чтобы это случилось, Песков сказал: "У Кремля нет условий, и об этом говорил президент Путин".

Представитель Кремля напомнил, что глава российского государства также выступает сторонником проведения саммита. "Но кто-то должен подготовить фундамент для обсуждения, проделать домашнюю работу, - заметил он. - Пока помощники не встретились и эту работу не проделали. Мы склонны дождаться результатов встречи помощников, которые должны подготовить ситуацию ко встрече лидеров".

Точную дату встречи помощников в Кремле пока не называют, но определенные прикидки уже есть.

"Действительно, есть общий настрой на то, что надо проводить саммит, возобновить работу в рамках "нормандской четверки", - отметил Песков, напомнив слова президента России, что он сторонник проведения такого саммита, но считает, что необходимо четко подготовить эту встречу, чтобы она была результативной в интересах каждого из четырех участников.