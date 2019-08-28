В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского

В Кремле приветствуют решение суда Киева освободить журналиста, руководителя бюро "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под ареста.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в оценках мы ограничимся", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о готовности Москвы к встречному шагу Песков сказал: "Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем это решение. Определенные контакты осуществляются, больше мне добавить нечего".

Ранее в среду суд в Киеве изменил меру пресечения Вышинскому с ареста на освобождение под личное обязательство.

На вопрос о том, соответствует ли действительности информация от одного из адвокатов украинцев, что обмен задержанными лицами должен был быть 28 августа, но мог затянуться, Песков напомнил: "В Кремле никогда не говорили, что на сегодня что-то планируется, поэтому я не знаю, откуда взята эта информация".