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28.08.2019 14:54
Рубрика: Экономика

В РАНХиГС назвали число самозанятых в России

Текст: Юлия Кривошапко
В России около 16-17 миллионов самозанятых - почти четверть от всех работающих. При этом без официального оформления своей деятельности трудятся около 53,3 процента таких граждан, показал опрос Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста самозанятости в качестве основного доходного занятия, отмечают авторы исследования. С 2016 года доля самозанятых по основной работе выросла с 7,7 до 10 процентов. Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек. В целом, доля граждан, работающих на себя, в общей численности занятого населения, по оценке аналитиков Центра, находится на уровне 22,4 процента.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Самозанятые могут регистрироваться через учетную запись портала госуслуг

Наиболее распространенные сферы деятельности самозанятых - недвижимость, строительство. Много таких граждан среди фермеров, водителей, парикмахеров, косметологов.

"На российском рынке труда растет количество работников, для которых самозанятость является основной и единственной работой (доходным занятием)", - отмечается в отчете.

По прогнозам его авторов, в перспективе тренд будет нарастать. Между тем, невысокая включенность самозанятых в правовые взаимоотношения актуализирует вопрос о государственном регулировании их деятельности, констатируют эксперты РАНХиГС.

В России не первый год пытаются вывести самозанятых в легальное поле. Сейчас идет эксперимент по введению налога на профессиональный доход. Граждане, работающие на себя, могут зарегистрироваться в специальном мобильном приложении, которое позволяет вести отчетность и платить налог в упрощенном порядке без визита в инспекцию.

Самозанятыми считаются граждане, которые не имеют работодателя, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей оборот составляет от 2,4 миллиона рублей в год.

Фото: iStock
Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Налог они платят по ставке в 4 процента, если оказывают услуги другим гражданам и по ставке в 6 процентов, если работают с ИП и компаниями. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования.

С начала года по последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС) в качестве самозанятых зарегистрировали свыше 160 тысяч человек.

Пока эксперимент проходит лишь в четырех регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, но в перспективе налоговый режим собираются распространить на всю страну.

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