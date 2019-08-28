Компания "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") и "Яндекс.Такси" подписали соглашение о создании "городской системы аэромобильности".

В перспективе это должна стать служба аэротакси на базе представленного на авиакосмическом салоне МАКС вертолета VRT-500. Но соглашение шире: оно предусматривает совместную разработку целой экосистемы, которая включает в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее.

Как известно, сегодня над Москвой летать нельзя - кроме спецполетов руководства страны, военных и федеральных служб безопасности. Но еще в 2012 году Сергей Шойгу - в то время губернатор Московской области обещал, что в столичном регионе появится развитый воздушный транспорт, которым смогут воспользоваться все желающие, заплатив за перелет.

Для этого планировалось построить вдоль МКАД 10 вертолетных площадок, а также оборудовать ими строящуюся ЦКАД, приспособить для перевозок 12-13 существующих на территории области аэродрома, и еще два построить в непосредственной близости от Москвы.

Сейчас этот проект может осуществиться на практике. "В следующем году начнутся тестовые полеты в пригород и в зону МКАД, и если безопасность и рентабельность подтвердится, то будем планировать полеты из городской черты в зону аэропортов", - сказал гендиректор "ВР-Технологий Александр Охонько.