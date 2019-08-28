Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

"Яндекс" предупредит водителей о приближении к школам 09:35
За 2018 год ГИБДД нашла нарушения у 20% российских школ 27.08.2019
Новый Land Rover Defender полностью рассекретили с российскими номерами 27.08.2019
Популярность заглушек для ремней безопасности резко взлетела 27.08.2019
28.08.2019 10:00
Рубрика: Видео

Видео: мотоциклист установил рекорд скорости, стоя на голове

Текст: Вадим Давыденко

Современные достижения из Книги рекордов Гиннесса не всегда логичны, а порой и просто абсурдны, но до чего же эффектны визуально, до чего завораживающи. Ну кому, скажите на милость, в обычной жизни может понадобится навык катания на мотоцикле, стоя на голове? Никому. Но ведь круто выглядит? Круто.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: в Огайо прошли гонки ретромобилей с поросятами подмышкой

Парня, который освоил этот трюк, зовут Марко Джордж, он британец, и, надо заметить, он не первым догадался сделать стойку на голове на мчащемся мотоцикле. Но в отличие от предыдущих спортсменов, выжимавших жалкие 30-35 км/ч, Марко на этом видео разгоняется аж до 122 км/ч.

Вверх ногами на баке летящего мотоцикла он простоял около 3,5 секунды, и этого оказалось достаточно для того, чтобы достижение было зафиксировано экспертами Книги рекордов Гиннесса. Теперь имя байкера-акробата будет красоваться рядом с именами обладателей самых длинных ногтей, мастерами скоростного поедания хот-догов и владельцем самого большого в мире хула-хупа.

Кстати, 122 километра в час, стоя на голове - не предел, и, по словам Джорджа, через какое-то время можно будет обновить рекорд. На подготовку этого у него ушло всего полгода.

Упростилась процедура получения сведений о собственности на недвижимость
Из пары огнетушителей собрали самокат на реактивной тяге
#видео #авто