Видео: мотоциклист установил рекорд скорости, стоя на голове

Современные достижения из Книги рекордов Гиннесса не всегда логичны, а порой и просто абсурдны, но до чего же эффектны визуально, до чего завораживающи. Ну кому, скажите на милость, в обычной жизни может понадобится навык катания на мотоцикле, стоя на голове? Никому. Но ведь круто выглядит? Круто.

Парня, который освоил этот трюк, зовут Марко Джордж, он британец, и, надо заметить, он не первым догадался сделать стойку на голове на мчащемся мотоцикле. Но в отличие от предыдущих спортсменов, выжимавших жалкие 30-35 км/ч, Марко на этом видео разгоняется аж до 122 км/ч.

Вверх ногами на баке летящего мотоцикла он простоял около 3,5 секунды, и этого оказалось достаточно для того, чтобы достижение было зафиксировано экспертами Книги рекордов Гиннесса. Теперь имя байкера-акробата будет красоваться рядом с именами обладателей самых длинных ногтей, мастерами скоростного поедания хот-догов и владельцем самого большого в мире хула-хупа.

Кстати, 122 километра в час, стоя на голове - не предел, и, по словам Джорджа, через какое-то время можно будет обновить рекорд. На подготовку этого у него ушло всего полгода.