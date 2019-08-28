Вопросы сотрудничества и информбезопасности обсудят главы правительств СНГ

Повестку дня предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ, намеченного на 25 октября в российской столице, озвучил 28 августа первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

В Москве, уточнил он 28 августа перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества, предстоит обсудить вопросы экономического сотрудничества и информационной безопасности. Традиционно целый блок документов, вносимых на рассмотрение глав правительств, будет посвящен и вопросам финансового обеспечения деятельности органов СНГ.

В узком составе главы правительств, по словам Гуминского, которого цитирует БЕЛТА, обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия и определят дату и место своей следующей встречи. В широком формате будет рассмотрена концепция сотрудничества стран Содружества "в области цифрового развития общества и план первоочередных мероприятий по ее реализации, а также стратегия обеспечения информационной безопасности государств СНГ".

Ожидается, что в Москве будут подписаны и документы, регламентирующие сотрудничество СНГ по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, антимонопольному регулированию, развитию радионавигации, рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.

Главы правительств рассмотрят и вопросы, касающиеся розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах, поиска мест захоронений, а также сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Будет принято решение и о проведении Игр стран Содружества. Предполагается, что первые Игры пройдут в августе 2020 года в Казани. "Предусмотрено, что они будут проходить раз в два года в странах СНГ в алфавитном порядке", - отметил Гуминский.