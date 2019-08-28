Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи главу украинского подразделения РИА Новости Кирилла Вышинского, удовлетворив ходатайство защиты. Мера пресечения обвиняемому была изменена с содержания под стражей на "личное обязательство", то есть теперь Вышинский обязан по первому требованию являться к следователю или в суд. Ранее суд восемь раз оставлял обвиняемого под стражей.

После освобождения из-под стражи под "личное обязательство" апелляционным судом Киева Кирилл Вышинский поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку. Фото: РИА Новости

"Я благодарен всем, кто следил за процессом.... - заявил журналист после выхода из заключения. - У меня не хватит времени, чтобы выразить слова благодарности тем, кто меня поддерживал. Я получал информацию о том, кто оказывал мне поддержку".

Вышинский особенно подчеркнул роль, которую сыграли представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и адвокаты. "Дезир - человек, который последовательно и с первых дней отстаивал мою невиновность, - сказал Вышинский... - Еще я должен сказать спасибо моему адвокату, двум моим защитникам, которые испытывали огромное давление. Наверное, больше всего давили на Андрея Доманского, который защищал меня с первых минут".

При этом журналист ответил на вопрос одного из представителей СМИ, что не намерен кому-то "мстить". "Я не очень понимаю, что такое месть. Я гораздо лучше понимаю, что такое справедливость. Если справедливость восторжествует, то это замечательно", - сказал он.

На вопрос, не ожидает он, что его обменяют на кого-то из украинских граждан, находящихся в России, журналист ответил: "Я с первых дней говорил, что нет и речи об обмене. Я ни в чем не виноват. Я не являюсь осужденным человеком. Это некие политические мечтания, которые были у людей, входивших в прошлый политический истеблишмент".

Вышинский рассказал, что первое его желание - приехать домой и вымыться в горячей воде, потому что в Лукьяновском СИЗО в Киеве, где он провел последние месяцы, была только холодная вода.

Освобождение Вышинского из-под стражи стало первым шагом на пути к справедливости

Решение киевского суда привлекло большое внимание в России, при этом большинство комментаторов дали понять, что ждут от Киева дальнейших шагов в направлении снятия с журналиста всех обвинений.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в оценках мы ограничимся", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Освобождение Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста", - прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова это событие.

Как отметил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, "будем надеяться, что это не эпизод, а системные сдвиги в подходах украинской стороны".

Глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал в своем Twitter, что "в связи с освобождением Вышинского из-под стражи хочу выразить признательность генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру и спецпредставителю ОБСЕ Арлему Дезиру, которые не раз призывали Киев прекратить преследование журналиста. Надеюсь на их содействие в том, чтобы добиться его полного оправдания".

Освобождение Вышинского также приветствовала и Европейская федерация журналистов. "Мы не понимаем, почему украинская судебная власть необоснованно продлила срок его содержания под стражей. Нам кажется очевидным, что Вышинский стал мишенью в отместку за свою журналистскую деятельность.... Украинские власти должны понимать, что журналисты имеют право свободно выражать свое мнение, в том числе иное мнение, освещать вопросы, которые могут быть сочтены спорными", - сказано в заявлении Федерации.

Видео: RT