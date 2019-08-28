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28.08.2019 12:51
Рубрика: В мире

Захарова назвала освобождение Вышинского шагом на пути к справедливости

Текст: Александр Саможнев
Освобождение Вышинского из-под стражи является первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Суд в Киеве выпустил руководителя бюро "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского под личное поручительство. Он был освобожден в среду в зале суда. Журналист обязан по требованию являться в суд, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Москалькова назвала освобождение Вышинского обнадеживающим

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Он был обвинен в государственной измене за якобы оказание поддержки ДНР и ЛНР и незаконном обороте оружия. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Для задержания журналиста была проведена специальная полицейская операция. Завбюро РИА Новости отрицает все предъявленные ему обвинения, называет происходящее провокацией украинских спецслужб. Суд неоднократно продлевал меру пресечения или переносил заседания.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Российские журналисты на Украине
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