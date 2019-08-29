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Актер Александр Числов умер на 55-м году жизни

Новости
    29.08.2019, 11:34
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер кино и ТВ Александр Числов, ранее госпитализированный в тяжелом состоянии с подозрением на пневмонию, скончался 29 августа на 55-м году жизни.

Информацию о смерти артиста подтвердил друг Числова - Денис Сердюков, передает "Пятый канал".

По словам Сердюкова, Числов умер в реанимации 33-й больницы в Сокольниках в Москве. По предварительной информации, причиной смерти актера стало обострение пневмонии. При этом, по информации канала, у Числова был диагноз ВИЧ.

О месте и дате похорон и прощания станет известно позднее.

Александр Числов родился в 1964 году в Грозном, в 1982-м семья перебралась в Москву. Там Александр окончил театральную студию.

Сниматься начал тогда же - в восьмидесятые.

В портфолио - порядка 150 ролей: "Кровавая барыня", "Профиль убийцы", "Участок", "Заколдованный участок", "Инквизитор", "Легенда №17", "Самый лучший фильм", "МУР есть МУР", "Петербургские тайны", "Воровка", "Каменская", "Облако-рай".

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