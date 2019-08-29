Американские хакеры ликвидировали важную базу данных Ирана

США в июне провели секретную кибератаку против Ирана. Как сообщает The New York Times, в результате была уничтожена важная для Тегерана база данных.

Американские военные провели серию кибератак на компьютерную сеть Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), отвечающую за ракетные пуски, и якобы на некоторое время парализовали работу систем. В результате данной операции иранские военные лишились возможности атаковать иностранные танкеры в Персидском заливе.

В публикации сказано, что американские военные также повредили некоторые иранские системы связи и компьютерные сети. Предлогом для атаки стало заявление министерства внутренней безопасности США о том, что иранские хакеры в последнее время агрессивно действуют в киберпространстве против американских государственных и частных структур.