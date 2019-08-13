Иран обвинил США превращение региона в пороховую бочку

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США и их союзников в превращение Персидского залива в "пороховую бочку", готовую в любой момент взорваться. К этому привела развернутая в регионе торговля оружием.

По его словам, некоторые страны региона, в которых проживают менее трети населения Ирана, тратят 87 миллиардов долларов на военные закупки. Нахождение в узком Персидском заливе военных судов в большом количестве может привести к военным конфликтам, заявил Зариф каналу Al Jazeera.

Напомним, что США и Иран оказались на пороге военного конфликта. В июне американский президент США заявил, что лишь в последние минуты отменил военный удар по целям в Иране. Вашингтон с новой силой закрутил санкционные гайки за то, что иранские военные сбили американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, предположительно нарушивший их воздушное пространство.